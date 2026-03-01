Atelier sérigraphie Mondeville Animation Mondeville

Atelier sérigraphie

Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Il y a des choses qu’il ne faut pas garder pour soi. Quand on a l’occasion de le crier au monde entier de son quartier c’est encore mieux. C’est pourquoi Mondeville Animation propose un atelier de sérigraphie (animé par l’Encrage) sur le thème Imprime ton slogan féministe.

Il y a des choses qu’il ne faut pas garder pour soi. Quand on a l’occasion de le crier au monde entier de son quartier c’est encore mieux. C’est pourquoi Mondeville Animation propose un atelier de sérigraphie (animé par l’Encrage) sur le thème Imprime ton slogan féministe.

Infos et réservation au 02 31 82 22 73 .

Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier sérigraphie

There are some things you just can’t keep to yourself. And it’s even better when you can shout it out to the whole world in your own neighbourhood. That’s why Mondeville Animation is offering a screen-printing workshop (run by l’Encrage) on the theme: Print your feminist slogan.

L’événement Atelier sérigraphie Mondeville a été mis à jour le 2026-03-04 par Calvados Attractivité