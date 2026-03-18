Atelier sérigraphie sur textile et papier Papeterie de Vaux Payzac
Atelier sérigraphie sur textile et papier Papeterie de Vaux Payzac jeudi 16 avril 2026.
Atelier sérigraphie sur textile et papier
Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-30
Impression d’une illustration en 2 couleurs sur un sac en toile, et d’une affiche A3. À partir de 6 ans, sur réservation.
Découvrez la sérigraphie en mettant la main à la pâte ! Vous imprimez une illustration en 2 couleurs, sur le thème de la Papeterie de Vaux, sur un sac totebag en toile de coton, et une affiche A3. Vous gardez le tout en souvenir ! À partir de 6 ans, sur réservation. .
Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr
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English : Atelier sérigraphie sur textile et papier
Print a 2-color illustration on a canvas bag, and an A3 poster. From age 6, by reservation.
L’événement Atelier sérigraphie sur textile et papier Payzac a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère