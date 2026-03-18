Atelier sérigraphie sur textile et papier Papeterie de Vaux Payzac

Atelier sérigraphie sur textile et papier

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-30

Impression d’une illustration en 2 couleurs sur un sac en toile, et d’une affiche A3. À partir de 6 ans, sur réservation.

Découvrez la sérigraphie en mettant la main à la pâte ! Vous imprimez une illustration en 2 couleurs, sur le thème de la Papeterie de Vaux, sur un sac totebag en toile de coton, et une affiche A3. Vous gardez le tout en souvenir ! À partir de 6 ans, sur réservation. .

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr

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English : Atelier sérigraphie sur textile et papier

Print a 2-color illustration on a canvas bag, and an A3 poster. From age 6, by reservation.

L’événement Atelier sérigraphie sur textile et papier Payzac a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère