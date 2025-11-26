Atelier sérigraphie sur Toile de Jouy Tache Papier Dijon

Atelier sérigraphie sur Toile de Jouy

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 15:30:00

Date(s) :

2025-11-26

Après une découverte adaptée de l’exposition Mille et une ligne de Niloufar Basiri, les enfants s’inspirent du travail de l’artiste pour créer un personnage et l’imprimer en sérigraphie sur toile de Jouy, ce tissu rempli de motifs.

Un atelier graphique et textile pour imaginer des mondes et repartir avec son tableau imprimé.

A partir de 6 ans .

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 9 53 45 62 01 publics@letachepapier.fr

