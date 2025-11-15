Atelier Seroc vaisselle en mosaïque Médiathèque Creully sur Seulles

Atelier Seroc vaisselle en mosaïque

Médiathèque Creully Creully sur Seulles Calvados

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

2025-11-15

Dans le cadre du festival Imaginons demain qui aura lieu sur le mois de novembre dans les bibliothèques du Calvados et en partenariat avec le SEROC, nous vous proposons un atelier Vaisselle mosaïque . Sur inscription.

Médiathèque Creully Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie

English : Atelier Seroc vaisselle en mosaïque

As part of the Imaginons demain festival taking place in Calvados libraries throughout November, and in partnership with SEROC, we are offering a Mosaic tableware workshop. Registration required.

German : Atelier Seroc vaisselle en mosaïque

Im Rahmen des Festivals Imaginons demain , das im November in den Bibliotheken des Calvados stattfindet, und in Partnerschaft mit dem SEROC bieten wir Ihnen einen Workshop Mosaikgeschirr an. Nach Anmeldung.

Italiano :

Nell’ambito del festival Imaginons demain , che si svolge nelle biblioteche del Calvados per tutto il mese di novembre, e in collaborazione con il SEROC, proponiamo un laboratorio di Mosaico da tavola . Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

En el marco del festival Imaginons demain que se celebra en las bibliotecas de Calvados durante todo el mes de noviembre, y en colaboración con SEROC, proponemos un taller de Vajilla de mosaico . Inscripción obligatoria.

