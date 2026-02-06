Atelier serre-tête avec Nathalie Ecotière-Modiste au 36 Quai des Arts à Niort 36 rue Brisson Niort
36 rue Brisson 36 Quai des Arts Niort Deux-Sèvres
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Le samedi 28 février, le 36 Quai des Arts vous propose un atelier créatif animé par la modiste Nathalie Ecotière.
Lors de cet atelier, vous réaliserez un serre-tête unique et original, en choisissant parmi un panel de matières végétales telles que le sisal, la paille ou le chanvre. Nathalie Ecotière vous accompagnera pas à pas dans la confection de cet accessoire, idéal pour le quotidien comme pour des occasions plus chics.
Deux sessions au choix à 11h ou à 14h
Durée 1h30
Tarif 30 €
Lieu 36 Quai des Arts à Niort
Inscriptions directement à la boutique ou au 05 49 73 01 88 .
36 rue Brisson 36 Quai des Arts Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 01 88 contact@36quaidesarts.com
