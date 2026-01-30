Atelier Shaker au foyer ados Foyer ados Saint-Maixent-l’École
Atelier Shaker au foyer ados
Foyer ados 28 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Shaker qu’est-ce que c’est ? Un dispositif simple, accessible et bienveillant.
Chaque atelier Shaker offre
• Un temps pour explorer ses envies et comprendre ses émotions,
• Des échanges entre jeunes du territoire,
• Un soutien pour oser passer à l’action,
• Une ambiance conviviale et sécurisante.
Shaker s’adresse aux jeunes de 16 à 35 ans qui s’interrogent sur
• Leur avenir,
• Leur place dans la société,
• Leurs choix personnels ou professionnels,
• Leur confiance en eux,
• Leur capacité à agir.
L’objectif permettre à chacun de se sentir écouté, de partager ses questionnements et de construire des repères utiles pour la suite. .
Foyer ados 28 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
