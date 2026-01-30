Atelier Shaker au foyer ados Foyer ados Saint-Maixent-l’École

Atelier Shaker au foyer ados

Foyer ados 28 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Shaker qu’est-ce que c’est ? Un dispositif simple, accessible et bienveillant.

Chaque atelier Shaker offre

• Un temps pour explorer ses envies et comprendre ses émotions,

• Des échanges entre jeunes du territoire,

• Un soutien pour oser passer à l’action,

• Une ambiance conviviale et sécurisante.

Shaker s’adresse aux jeunes de 16 à 35 ans qui s’interrogent sur

• Leur avenir,

• Leur place dans la société,

• Leurs choix personnels ou professionnels,

• Leur confiance en eux,

• Leur capacité à agir.

L’objectif permettre à chacun de se sentir écouté, de partager ses questionnements et de construire des repères utiles pour la suite. .

Foyer ados 28 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

