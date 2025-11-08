Atelier SHIATSU « Cultiver son énergie au fil des saisons. » Domaine Jypananda La Grande-Verrière
Atelier SHIATSU « Cultiver son énergie au fil des saisons. » Domaine Jypananda La Grande-Verrière samedi 8 novembre 2025.
Atelier SHIATSU « Cultiver son énergie au fil des saisons. »
Domaine Jypananda – La Grande-Verrière Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 13:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Vivre avec les saisons !
Chaque atelier vous offre des bases, des outils, des connaissances… de quoi semer équilibre et harmonie dans vos vies !
Le Shiatsu est principalement constitué d’étirements et d’acupressions… un travail le long des méridiens permet de réguler, libérer et fortifier le corps entier.
On le pratique habillé, au sol ou sur chaise.
Des gestes simples et justes…pour prendre soin de soi et des autres… pour détendre, soulager et laisser circuler l’énergie de la tête aux pieds. .
Domaine Jypananda – La Grande-Verrière 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 01 12 23
English : Atelier SHIATSU « Cultiver son énergie au fil des saisons. »
German : Atelier SHIATSU « Cultiver son énergie au fil des saisons. »
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier SHIATSU « Cultiver son énergie au fil des saisons. » La Grande-Verrière a été mis à jour le 2025-05-26 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II