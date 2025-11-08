Atelier SHIATSU « Cultiver son énergie au fil des saisons. »

Domaine Jypananda – La Grande-Verrière Saône-et-Loire

Début : 2025-11-08 13:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Vivre avec les saisons !

Chaque atelier vous offre des bases, des outils, des connaissances… de quoi semer équilibre et harmonie dans vos vies !

Le Shiatsu est principalement constitué d’étirements et d’acupressions… un travail le long des méridiens permet de réguler, libérer et fortifier le corps entier.

On le pratique habillé, au sol ou sur chaise.

Des gestes simples et justes…pour prendre soin de soi et des autres… pour détendre, soulager et laisser circuler l’énergie de la tête aux pieds. .

Domaine Jypananda – La Grande-Verrière 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 01 12 23

