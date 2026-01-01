Atelier Shiatsu/do-i avec Geneviève Clevidy Les Ateliers de la Bruyère Langeac
Atelier Shiatsu/do-i avec Geneviève Clevidy Les Ateliers de la Bruyère Langeac mercredi 21 janvier 2026.
Atelier Shiatsu/do-i avec Geneviève Clevidy
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Début : 2026-01-21 09:00:00
fin : 2026-01-21 11:00:00
2026-01-21
Atelier Shiatsu/do-i avec Geneviève Clevidy aux Ateliers de la Bruyère. Apprenez des gestes simples à reproduire chez vous pour votre bien-être au quotidien. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr
English :
Shiatsu/do-i workshop with Geneviève Clevidy at Ateliers de la Bruyère. Learn simple gestures to reproduce at home for your daily well-being. Places are limited. Registration required.
L'événement Atelier Shiatsu/do-i avec Geneviève Clevidy Langeac a été mis à jour le 2026-01-14