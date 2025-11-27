Atelier Shiatsu enfant/parent Association Equilibre Royan
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 15:15:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Le shiatsu en atelier enfant/parent favorise la détente, le lien affectif et la communication. Par le toucher bienveillant, chacun apprend à écouter l’autre et à se recentrer.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
English :
Shiatsu in child/parent workshops promotes relaxation, emotional bonding and communication. Through gentle touch, each learns to listen to the other and refocus.
German :
Shiatsu im Kinder-/Eltern-Workshop fördert die Entspannung, die emotionale Bindung und die Kommunikation. Durch wohlwollende Berührungen lernt jeder, dem anderen zuzuhören und sich neu zu zentrieren.
Italiano :
Lo shiatsu in un laboratorio per bambini e genitori favorisce il rilassamento, il legame emotivo e la comunicazione. Attraverso un tocco delicato, ciascuno impara ad ascoltare l’altro e a ricentrarsi.
Espanol :
El shiatsu en un taller para niños y padres favorece la relajación, los vínculos afectivos y la comunicación. Mediante suaves caricias, cada uno aprende a escuchar al otro y a volver a centrarse.
