Atelier Shiatsu enfant/parent Association Equilibre Royan

Atelier Shiatsu enfant/parent

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 16:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-02-17 2026-11-27 2026-12-10 2026-12-11

Le shiatsu en atelier enfant/parent favorise la détente, le lien affectif et la communication. Par le toucher bienveillant, chacun apprend à écouter l’autre et à se recentrer.

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

Shiatsu in child/parent workshops promotes relaxation, emotional bonding and communication. Through gentle touch, each learns to listen to the other and refocus.

