Atelier Shibori Pontlevoy Patrimoine Pontlevoy

Samedi 28 mars, 15h00 tarif ateliers cuve indigo + shibori : adhérents 40 € / non adhérents 55€ – tarif atelier cuve indigo seule ou shibori seul : adhérents 25 € / non adhérents 35 €

Initiation à la technique japonaise du shibori pour créer de magnifiques motifs par pliage et nouage avant teinture.

Venez vous initier à l’indigo et au Shibori pour créer de magnifiques tissus bleus aux imprimés uniques.
Vous préparerez des tissus à teindre selon deux procédés de Shibori : le pliage et la couture. Puis vous pratiquerez la teinture et le travail des tissus dans la cuve d’indigo montée la veille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T17:30:00.000+01:00

 jnouaille@gmail.com 06 07 96 48 39

Pontlevoy Patrimoine 6-8 route de Blois Pontlevoy Pontlevoy 41400 Loir-et-Cher


