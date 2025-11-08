Atelier Si j’étais un arbre, je serais… Évrecy

Atelier Si j’étais un arbre, je serais…

6 Rue des Fossés Évrecy Calvados

Plonger dans les livres d’anatomie, de nature et d’illustration pour plonger dans les ressources de la médiathèque et l’univers organique, vivant de Sarah Lévêque.

6 Rue des Fossés Évrecy 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 57 49 mediatheque@ville-evrecy.fr

English : Atelier Si j’étais un arbre, je serais…

Plunge into books on anatomy, nature and illustration to delve into the resources of the media library and the organic, living world of Sarah Lévêque.

German : Atelier Si j’étais un arbre, je serais…

Tauchen Sie in die Bücher über Anatomie, Natur und Illustration ein, um in die Ressourcen der Mediathek und die organische, lebendige Welt von Sarah Lévêque einzutauchen.

Italiano :

Immergetevi nei libri di anatomia, natura e illustrazione per esplorare le risorse della mediateca e il mondo organico e vivente di Sarah Lévêque.

Espanol :

Sumérjase en libros de anatomía, naturaleza e ilustración para explorar los recursos de la mediateca y el mundo orgánico y vivo de Sarah Lévêque.

