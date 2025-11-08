Atelier « Si j’étais un arbre, je serais… » Médiathèque d’Evrecy Évrecy

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T12:00:00

Fin : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T12:00:00

Plonger dans les livres d’anatomie, de nature et d’illustration pour plonger dans les ressources de la médiathèque et l’univers organique, vivant de Sarah Lévêque.

Médiathèque d'Evrecy 6 Rue des Fossés, 14210 Évrecy Évrecy 14210 Calvados Normandie 02 31 80 57 49 mediatheque@ville-evrecy.fr

Atelier animé par Sarah Lévêque Imaginons demain

Département du Calvados