Atelier « Si la mer monte » Le Pavillon Caen

Atelier « Si la mer monte » Le Pavillon Caen mercredi 1 octobre 2025.

Atelier « Si la mer monte »

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 09:30:00

fin : 2025-10-01 11:30:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-08

Les enfants imaginent les habitats sur et sous l’eau du futur et participent à la création d’une fresque paysage sur les fenêtres du Pavillon. Le tout en s’inspirant des propriétés de l’eau et des œuvres accueillies dans l’exposition.

Atelier extra-scolaire, 3 à 6 ans, accompagné d’un parent.

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com

English : Atelier « Si la mer monte »

Children imagine the underwater and overwater habitats of the future, and take part in the creation of a landscape fresco on the Pavilion?s windows. All inspired by the properties of water and the works in the exhibition.

Extra-curricular workshop, ages 3 to 6, accompanied by a parent.

German : Atelier « Si la mer monte »

Die Kinder stellen sich die Lebensräume der Zukunft auf und unter dem Wasser vor und beteiligen sich an der Gestaltung eines Landschaftsfreskos an den Fenstern des Pavillons. Dabei lassen sie sich von den Eigenschaften des Wassers und den in der Ausstellung gezeigten Werken inspirieren.

Außerschulische Workshops, 3 bis 6 Jahre, in Begleitung eines Elternteils.

Italiano :

I bambini immagineranno gli habitat sottomarini e subacquei del futuro e contribuiranno a creare un affresco paesaggistico sulle vetrate del Padiglione. Ispirati dalle proprietà dell’acqua e dalle opere della mostra.

Laboratorio extrascolastico, dai 3 ai 6 anni, accompagnati da un genitore.

Espanol :

Los niños imaginarán los hábitats subacuáticos y sobreacuáticos del futuro y ayudarán a crear un fresco paisajístico en las ventanas del Pabellón. Inspirado en las propiedades del agua y las obras de la exposición.

Taller extraescolar, de 3 a 6 años, acompañados por uno de los padres.

