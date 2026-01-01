Atelier « Signe avec bébé » Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Atelier « Signe avec bébé » Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 31 janvier 2026.
Il s’agit de proposer au tout-petit de communiquer avec son corps avant qu’il acquière une communication orale grâce aux signes issus de la LSF. Cela permet à bébé de communiquer ses besoins à son entourage, ce qui enrichit ses relations et diminue les frustrations dues à l’incompréhension.
Cette séance permet de repartir avec un petit «bagage» de vocabulaire faisant partie du quotidien de bébé.
Cet atelier est mené par Emma Gavlovsky animatrice à l’École des parents et des éducateurs d’Ile-de-France.
À 10h pour les 9-18 mois
Puis à 11h pour les 18 mois- 3ans
Sur inscription
Cet atelier propose une première approche des signes comme moyen de communication pour bébé et ses parents.
Le samedi 31 janvier 2026
de 11h00 à 11h45
Le samedi 31 janvier 2026
de 10h00 à 10h45
gratuit
Inscriptions ouvertes deux semaines avant.
Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 3 ans.
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-crimee-1749 +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
