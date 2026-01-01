Il s’agit de proposer au tout-petit de communiquer avec son corps avant qu’il acquière une communication orale grâce aux signes issus de la LSF. Cela permet à bébé de communiquer ses besoins à son entourage, ce qui enrichit ses relations et diminue les frustrations dues à l’incompréhension.

Cette séance permet de repartir avec un petit «bagage» de vocabulaire faisant partie du quotidien de bébé.

Cet atelier est mené par Emma Gavlovsky animatrice à l’École des parents et des éducateurs d’Ile-de-France.

À 10h pour les 9-18 mois

Puis à 11h pour les 18 mois- 3ans

Sur inscription

Cet atelier propose une première approche des signes comme moyen de communication pour bébé et ses parents.

Le samedi 31 janvier 2026

de 11h00 à 11h45

Le samedi 31 janvier 2026

de 10h00 à 10h45

gratuit

Inscriptions ouvertes deux semaines avant.

Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T12:00:00+01:00

fin : 2026-01-31T12:45:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T10:45:00+02:00;2026-01-31T11:00:00+02:00_2026-01-31T11:45:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-crimee-1749 +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Astrid Lindgren et trouvez le meilleur itinéraire

