Atelier signé Créances
Atelier signé Créances samedi 27 septembre 2025.
Atelier signé
105 rue des écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Atelier de découverte et d’apprentissage de la langues des signes avec Jennifer Lordel, d’Accès’Signes.
Spécial ailes, becs et plumes.
> pour les enfants de 4 à 10 ans.
> ouvert aux adultes intéressés.
> gratuit sur inscription. .
105 rue des écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
English : Atelier signé
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier signé Créances a été mis à jour le 2025-09-09 par Côte Ouest Centre Manche