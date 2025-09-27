Atelier signé Créances

Atelier signé Créances samedi 27 septembre 2025.

105 rue des écoles Créances Manche

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

Atelier de découverte et d’apprentissage de la langues des signes avec Jennifer Lordel, d’Accès’Signes.

Spécial ailes, becs et plumes.

> pour les enfants de 4 à 10 ans.

> ouvert aux adultes intéressés.

> gratuit sur inscription. .

105 rue des écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

