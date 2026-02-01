Atelier signé Créances
Atelier signé Créances samedi 7 février 2026.
Atelier signé
105 rue des Écoles Créances Manche
Début : 2026-02-07 11:00:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
2026-02-07
Atelier de découverte et d’apprentissage de la langue des signes avec Jennifer Lordel, d’Accès’Signes, spécial hiver.
> pour les enfants de 4 à 10 ans.
> ouvert aux adultes intéressés. .
105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
