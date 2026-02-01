Atelier signé Créances

Atelier signé

105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Atelier de découverte et d’apprentissage de la langue des signes avec Jennifer Lordel, d’Accès’Signes, spécial hiver.

> pour les enfants de 4 à 10 ans.

> ouvert aux adultes intéressés. .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

