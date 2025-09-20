Atelier signer avec son bébé Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier signer avec son bébé Café Cantine Villeneuve-sur-Lot samedi 20 septembre 2025.

Atelier signer avec son bébé

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez partager un moment convivial pour découvrir les bases de la communication gestuelle associée à la parole.

Un atelier ludique et joyeux pour apprendre à signer avec votre bébé, en famille et dans la bonne humeur !

Sur réservation.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Atelier signer avec son bébé

Come and share a friendly moment to discover the basics of gestural communication combined with speech.

A fun, happy workshop to learn how to sign with your baby, as a family!

Reservations required.

German : Atelier signer avec son bébé

Kommen Sie zu einem geselligen Moment und entdecken Sie die Grundlagen der gestischen Kommunikation in Verbindung mit der Sprache.

Ein spielerischer und fröhlicher Workshop, in dem Sie lernen, mit Ihrem Baby zu gebärden, mit der Familie und in guter Stimmung!

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Venite a condividere un momento di amicizia per scoprire le basi della comunicazione gestuale combinata con la parola.

È un laboratorio divertente e spensierato in cui potrete imparare a firmare con il vostro bambino, in famiglia!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier signer avec son bébé

Ven a compartir un momento amistoso para descubrir las bases de la comunicación gestual combinada con el habla.

Es un taller divertido y desenfadado en el que podrás aprender a signar con tu bebé, ¡en familia!

Reserva previa.

