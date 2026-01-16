Atelier SIJ : Pass’engagement : finance ton projet en t’engageant  Structure Info Jeunes Lamballe-Armor

Atelier SIJ : Pass’engagement : finance ton projet en t’engageant

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 15:00:00

2026-04-08

Tu as entre 16 et 25 ans et un projet à financer ? Le Pass’Engagement du Département des Côtes-d’Armor peut t’aider à concrétiser tes ambitions ! Viens découvrir ce dispositif lors d’un atelier à la SIJ. .

Structure Info Jeunes 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

