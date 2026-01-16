Atelier SIJ : Pass’engagement : finance ton projet en t’engageant Structure Info Jeunes Lamballe-Armor
Atelier SIJ : Pass’engagement : finance ton projet en t’engageant Structure Info Jeunes Lamballe-Armor mercredi 8 avril 2026.
Atelier SIJ : Pass’engagement : finance ton projet en t’engageant
Structure Info Jeunes 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 15:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Tu as entre 16 et 25 ans et un projet à financer ? Le Pass’Engagement du Département des Côtes-d’Armor peut t’aider à concrétiser tes ambitions ! Viens découvrir ce dispositif lors d’un atelier à la SIJ. .
Structure Info Jeunes 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier SIJ : Pass’engagement : finance ton projet en t’engageant Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor