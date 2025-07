Atelier silhouette de la nature (4-7 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat

Atelier silhouette de la nature (4-7 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat mardi 15 juillet 2025.

Atelier silhouette de la nature (4-7 ans)

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Début : Mardi 2025-07-15 10:30:00

fin : 2025-07-29 12:00:00

2025-07-15 2025-07-29 2025-08-12

Atelier créatif pour enfants explorez l’expo « De Terre et de feu » et l’Art Nouveau. Inspirez-vous de la nature pour créer des silhouettes végétales avec tampons et peinture. Une immersion artistique ludique ! Sur réservation.

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr

English :

Creative workshop for children: explore the « De Terre et de feu » exhibition and Art Nouveau. Draw inspiration from nature to create plant silhouettes with stamps and paint. A playful artistic immersion! Reservations required.

German :

Kreativ-Workshop für Kinder: Erforschen Sie die Ausstellung « De Terre et de Feu » und den Jugendstil. Lassen Sie sich von der Natur inspirieren, um mit Stempeln und Farbe pflanzliche Silhouetten zu kreieren. Ein spielerisches Eintauchen in die Kunst! Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio creativo per bambini: esplorate la mostra « De Terre et de feu » e l’Art Nouveau. Lasciatevi ispirare dalla natura per creare sagome di piante con timbri e colori. Un modo divertente per immergersi nell’arte! Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Taller creativo para niños: explore la exposición « De Terre et de feu » y el Art Nouveau. Inspírese en la naturaleza para crear siluetas de plantas utilizando sellos y pintura. Una forma divertida de sumergirse en el arte Reserva previa.

