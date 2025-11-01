Atelier « S’IMAGINER ENTREPRENEUR » Mercredi 14 janvier 2026, 09h00 Espace Créateurs d’Entreprises Haute-Marne

Sur inscription

L’atelier permet d’identifier ses capacités entrepreneuriales, de prendre conscience des enjeux de la création, de la prise de responsabilités, de travailler sur sa posture de dirigeant et de faire le point sur ses motivations pour entreprendre.

Espace Créateurs d'Entreprises 12 allée Jean Moulin 52100 SAint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Un projet de création d’entreprise ?