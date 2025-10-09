ATELIER SIMULATIONS D’ENTRETIENS Agence RENNES CENTRE Rennes

Atelier simulations d’entretiens Se préparer aux entretiens de recrutement en se mettant en conditions réelles d’entretien d’embauche avec un employeur, aborder sa situation de handicap et valoriser sa candidature.Atelier à destination des bénéficiaires de l’obligation d’emploi inscrits à France Travail, en démarche active d’emploi et ayant un projet professionnel validé par son conseiller emploi.(venir avec son CV actualisé et une offre d’emploi sur laquelle portera l’entretien)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T10:45:00.000+02:00

Fin : 2025-10-09T11:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/464785

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine