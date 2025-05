Atelier S’initier à la couleur – Tiers Kermaria Plonéour-Lanvern, 21 mai 2025 10:00, Plonéour-Lanvern.

Début : 2025-05-21 10:00:00

fin : 2025-05-21 12:00:00

2025-05-21

Plongez dans l’univers des couleurs lors de cet atelier accessible à toutes et tous, sans prérequis.

Pendant 2h, vous découvrirez les bases de l’harmonie colorée grâce au cercle chromatique, puis vous expérimenterez avec la peinture, les pastels et d’autres médiums pour créer vos propres fonds colorés.

Un moment créatif et apaisant à Plonéour-Lanvern, pour mieux comprendre la couleur et explorer votre sens artistique dans une ambiance bienveillante. Le matériel est fourni. .

Tiers Kermaria 23 Rue René Le Berre

Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 31 31 63 97

