Atelier S’initier au Light Painting Bibliothèque Anne de Graville Le Havre

Atelier S’initier au Light Painting Bibliothèque Anne de Graville Le Havre mercredi 22 octobre 2025.

Atelier S’initier au Light Painting

Bibliothèque Anne de Graville 161 Rue de Verdun Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Vos outils pour cet atelier d’initiation à une technique photos lampes torches, barres à LED…

Oubliez le pinceau et pensez lumière, couleur et profondeur. Le light painting ou peinture avec la lumière est une technique de prise de vue.

Sur inscription, à partir de 8 ans. .

Bibliothèque Anne de Graville 161 Rue de Verdun Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00

English : Atelier S’initier au Light Painting

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier S’initier au Light Painting Le Havre a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie