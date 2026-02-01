Atelier Sirènes sous cloche Château de Bussy Rabutin Bussy-le-Grand
Château de Bussy Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-11 2026-02-18
À l’occasion des vacances de Février, réalisez votre sirène idéale au château de Bussy-Rabutin ! Avec notre designer préféré, immergez-vous dans l’exposition Le chant des Ondes et réalisez votre sirène façon XVIIe siècle ! .
Château de Bussy Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
