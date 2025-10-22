Atelier sirop des maux d’hiver La Tambouille Préfailles

Atelier sirop des maux d’hiver La Tambouille Préfailles mercredi 22 octobre 2025.

Atelier sirop des maux d’hiver

La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 16:30:00

fin : 2025-10-22 17:30:00

2025-10-22 2025-11-01

Avec un sirop naturel fait maison, les microbes de l’hiver n’ont qu’à bien se tenir !

L’hiver arrive avec son lot de petits désagréments symptômes de rhume, d’éternuements, de toux persistante… Alors pourquoi ne pas apprendre à concocter soi-même son remède naturel et réconfortant contre la saison hivernale ?

Pour cela, rdv à l’épicerie de la Tambouille à Pornic où une ambiance chaleureuse et conviviale attend toute la famille. Une fois bien installé, Camille, des Ateliers de Maia, vous guide pas à pas dans cet atelier spécial cure avant-hiver !

Programme de l’atelier

Rassemblement des ingrédients type plantes, épices, fruits de saison ou bien d’autres éléments naturels

Explications de leur propriétés sur la santé

Réalisation du sirop par différentes étapes pressage, association, mélange, test de goût…

Mise en pot avec personnalisation par le nom et la date de fabrication

Petit moment de dégustation

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Stationnement gratuit aux alentours

Public à partir de 6 ans

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

Abracadabra ! Devenez un appprenti sorcier de l’hiver en créant votre potion magique naturelle grâce à cet atelier bienfaisant et réconfortant proposé par les Ateliers de Maia sur Destination Pornic !

La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

