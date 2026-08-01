Atelier sirops crus et boissons fermentées Restaurant Jarapea Irouléguy

Informations pratiques

Irouléguy

Atelier sirops crus et boissons fermentées

Restaurant Jarapea 94 Rue du Fronton Irouléguy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Kéfir, kombucha, ginger beer, pétillant de plantes, koso, cheong… vous n’avez jamais osé vous lancer ?

Lors de cet atelier, dans un premier temps, nous explorerons le monde délicieux des sirops crus. Plus saine, savoureuse, économique, écologique, facile, rapide… cette méthode alternative pour conserver les bons fruits de l’été a tout pour elle !

Dans un second temps, nous découvrirons les sodas maison, en privilégiant les possibles naturellement sucrés et localement aromatisés.

Après dégustation, vous repartirez avec vos confections. .

Restaurant Jarapea 94 Rue du Fronton Irouléguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 17 11 44

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English : Atelier sirops crus et boissons fermentées

L’événement Atelier sirops crus et boissons fermentées Irouléguy a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque