Atelier sirops crus et boissons fermentées Restaurant Jarapea Irouléguy
samedi 22 août 2026 · Restaurant Jarapea · Irouléguy
Informations pratiques
Irouléguy
Atelier sirops crus et boissons fermentées
Restaurant Jarapea 94 Rue du Fronton Irouléguy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Kéfir, kombucha, ginger beer, pétillant de plantes, koso, cheong… vous n’avez jamais osé vous lancer ?
Lors de cet atelier, dans un premier temps, nous explorerons le monde délicieux des sirops crus. Plus saine, savoureuse, économique, écologique, facile, rapide… cette méthode alternative pour conserver les bons fruits de l’été a tout pour elle !
Dans un second temps, nous découvrirons les sodas maison, en privilégiant les possibles naturellement sucrés et localement aromatisés.
Après dégustation, vous repartirez avec vos confections. .
Restaurant Jarapea 94 Rue du Fronton Irouléguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 17 11 44
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English : Atelier sirops crus et boissons fermentées
L’événement Atelier sirops crus et boissons fermentées Irouléguy a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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