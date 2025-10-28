Atelier slam à la médiathèque C’est mon patrimoine Médiathèque François Mitterrand Argentan

Atelier slam à la médiathèque C’est mon patrimoine

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Argentan Orne

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

2025-10-28

La Médiathèque François Mitterrand propose, du mardi 28 au vendredi 31 octobre, une semaine d’ateliers slam animés par Karim Feddal (Acet’One). Ces ateliers, ouverts aux jeunes et au grand public selon les sessions, permettent d’explorer la poésie orale autour du thème des arbres remarquables écriture collective, jeux d’images et restitution vocale.

L’approche mêle écoute, écriture et performance les participants écrivent, répètent et enregistrent leurs textes pour créer un clip collectif mettant en valeur le patrimoine local. .

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 publics@argentan.fr

