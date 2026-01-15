Atelier slam Bibliothèque Maurepas Rennes
Atelier slam Bibliothèque Maurepas Rennes samedi 28 mars 2026.
Atelier slam Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 28 mars, 15h30 sur réservation
Cet atelier avec le comédien Raphaël Reuche propose de travailler l’écriture slam.
Un temps est réservé pour lire et partager les textes entre participants. Dans le cadre du Printemps des poètes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T17:30:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38