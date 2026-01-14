Atelier Slow Art

Rue des Anciens Combattants Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Slow art

Atelier Matières libre , tout public

Découverte de l’art de prendre le temps.

Autour de l’exposition Free the spirits à la Chapelle Saint Nicolas .

Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Slow Art

L’événement Atelier Slow Art Argentan a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom