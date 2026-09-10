Informations pratiques

Atelier smart city Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Samedi 14 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif et lumineux avec Electroni[K]

Autour d’une réflexion collective sur les notions de partage et de convivialité, imaginez la ville de demain et devenez des apprentis architectes en réalisant des immeubles en papier, illuminés grâce à un système de LEDs pour créer une maquette interactive, une «Smart City».

Un atelier de l’association Electroni[K] et dans le cadre du cycle Futurs désirables à Bourg-l’Évesque.

Enfants de 8 à 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-14T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-14T17:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



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