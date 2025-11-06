Atelier « smartphone » Maison des Services Binic-Étables-sur-Mer

Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-06 14:00:00

fin : 2025-11-06 17:00:00

2025-11-06

Votre smartphone ne vous a pas encore livré tous ses secrets ? Vous avez un doute sur certaines fonctionnalités ? Vous n’êtes pas à l’aise avec la navigation ? Alors venez à l’atelier proposé par Familles Rurales de Binic-Etables sur mer. Nous vous aiderons à y voir plus clair, c’est aussi un moment de partage avec d’autres usagers autour d’un café et petits gâteaux. .

Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 29 32 90

