Atelier smartphone & tablettes Maison des Services Binic-Étables-sur-Mer

Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-05 14:00:00
fin : 2026-03-05 17:00:00
2026-03-05
Thème Applications mobiles (WhatsApp, GPS, Helloasso. Sur inscription , 10€ , gratuit pour les adhérents. Organisé par Familles Rurales de Binic-Etables sur Mer, infos et inscriptions au 06 98 93 00 75 (sauf le mercredi). .
Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 93 00 75
