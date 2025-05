Atelier Sobriété Numérique – Troyes, 24 juin 2025 18:00, Troyes.

Début : 2025-06-24 18:00:00

fin : 2025-06-24 20:00:00

2025-06-24

Le numérique est au cœur de nos vies, mais à quel prix pour la planète ?

Rejoignez Benoît pour une soirée d’échange et de réflexion sur nos usages du numérique et leurs impacts environnementaux. Ensemble, explorons des solutions concrètes pour réduire notre empreinte numérique et devenir des utilisateurs plus responsables.

Un rendez-vous inspirant à ne pas manquer ! .

Troyes 10000 Aube Grand Est

