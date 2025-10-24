Atelier S’occuper du poney Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan
Atelier S’occuper du poney Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan vendredi 24 octobre 2025.
Atelier S’occuper du poney
Les Jardins de l’Éveil Creac’h Coadic Saint-Thonan Finistère
Début : 2025-10-24 10:15:00
fin : 2025-10-29 11:15:00
2025-10-24 2025-10-29 2025-10-31
Les Jardins de l’éveil vous propose de faire le pansage des poneys et de leur donner à manger.
Atelier sans parents.
De 4 à 6 ans. .
Les Jardins de l’Éveil Creac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40
