Atelier S’occuper du poney Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan

Atelier S’occuper du poney Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan vendredi 24 octobre 2025.

Atelier S’occuper du poney

Les Jardins de l’Éveil Creac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 10:15:00

fin : 2025-10-29 11:15:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-29 2025-10-31

Les Jardins de l’éveil vous propose de faire le pansage des poneys et de leur donner à manger.

Atelier sans parents.

De 4 à 6 ans. .

Les Jardins de l’Éveil Creac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier S’occuper du poney Saint-Thonan a été mis à jour le 2025-10-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS