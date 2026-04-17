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Atelier S’occuper du poney Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan

Atelier S’occuper du poney Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Les Jardins de l'Éveil

Adresse : 5 Lieu-dit Créac'h Coadic

Ville : 29800 Saint-Thonan

Département : Finistère

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 11:15:00

Tarif :

Saint-Thonan

Atelier S’occuper du poney

Les Jardins de l’Éveil 5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 11:15:00
fin : 2026-04-24 12:15:00

Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24

Les jardins de l’Éveil vous proposent de vous occuper des poneys Pansage et nourrissage des poneys.   .

Les Jardins de l’Éveil 5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40 

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English : Atelier S’occuper du poney

L’événement Atelier S’occuper du poney Saint-Thonan a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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