Atelier S’occuper du poney Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan
Atelier S’occuper du poney Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan vendredi 17 avril 2026.
Saint-Thonan
Atelier S’occuper du poney
Les Jardins de l’Éveil 5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 11:15:00
fin : 2026-04-24 12:15:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24
Les jardins de l’Éveil vous proposent de vous occuper des poneys Pansage et nourrissage des poneys. .
Les Jardins de l’Éveil 5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40
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English : Atelier S’occuper du poney
L’événement Atelier S’occuper du poney Saint-Thonan a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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