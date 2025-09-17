ATELIER SOCIETE MYCOLOGIQUE HAUT NIVERNAIS MORVAN Mairie de Dornecy Lavoir Dornecy

ATELIER SOCIETE MYCOLOGIQUE HAUT NIVERNAIS MORVAN

Mairie de Dornecy Lavoir 1 rue Marie Davy Dornecy Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-17 18:00:00

2025-09-17

Echange sur les champignons comestibles et non comestibles en intérieur si le temps n’est pas à la cueillette ou balade en forêt si la saison le permet. Evènement gratuit .

Mairie de Dornecy Lavoir 1 rue Marie Davy Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 42 37 04 reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

