Atelier socio-esthétique Grignols
Atelier socio-esthétique Grignols vendredi 3 octobre 2025.
Atelier socio-esthétique
Salle des fêtes Grignols Dordogne
Prendre soin de sa peau lors des changements de saisons
Atelier animé par Sabrina Guepin
14h30-16h30, salle des fêtes
Public seniors (résidents CCIVS 56 ans et +)
Sur inscription
CCIVS / CARSAT / AASE 05 53 54 02 40
Salle des fêtes Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40
English : Atelier socio-esthétique
Taking care of your skin during the changing seasons
Workshop led by Sabrina Guepin
2:30 pm 4:30 pm, salle des fêtes
Public: seniors (CCIVS residents aged 56 and over)
Registration required
CCIVS / CARSAT / AASE 05 53 54 02 40
German : Atelier socio-esthétique
Die Pflege der Haut im Wechsel der Jahreszeiten
Workshop geleitet von Sabrina Guepin
14.30-16.30 Uhr, Festsaal
Zielgruppe: Senioren (Einwohner des CCIVS ab 56 Jahren)
Nach Anmeldung
CCIVS / CARSAT / AASE 05 53 54 02 40
Italiano :
Prendersi cura della pelle al cambio di stagione
Laboratorio condotto da Sabrina Guepin
14.30-16.30, sala delle feste
Pubblico: anziani (residenti CCIVS a partire da 56 anni)
Iscrizione obbligatoria
CCIVS / CARSAT / AASE 05 53 54 02 40
Espanol : Atelier socio-esthétique
Cuidar la piel con el cambio de estación
Taller dirigido por Sabrina Guepin
14.30-16.30 h, sala de fiestas
Público: personas mayores (residentes en el CCIVS a partir de 56 años)
Inscripción obligatoria
CCIVS / CARSAT / AASE 05 53 54 02 40
