Atelier socio-esthétique Grignols

Atelier socio-esthétique Grignols vendredi 3 octobre 2025.

Atelier socio-esthétique

Salle des fêtes Grignols Dordogne

Prendre soin de sa peau lors des changements de saisons

Atelier animé par Sabrina Guepin

14h30-16h30, salle des fêtes

Public seniors (résidents CCIVS 56 ans et +)

Sur inscription

CCIVS / CARSAT / AASE 05 53 54 02 40

Salle des fêtes Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40

English : Atelier socio-esthétique

Taking care of your skin during the changing seasons

Workshop led by Sabrina Guepin

2:30 pm 4:30 pm, salle des fêtes

Public: seniors (CCIVS residents aged 56 and over)

Registration required

CCIVS / CARSAT / AASE 05 53 54 02 40

German : Atelier socio-esthétique

Die Pflege der Haut im Wechsel der Jahreszeiten

Workshop geleitet von Sabrina Guepin

14.30-16.30 Uhr, Festsaal

Zielgruppe: Senioren (Einwohner des CCIVS ab 56 Jahren)

Nach Anmeldung

CCIVS / CARSAT / AASE 05 53 54 02 40

Italiano :

Prendersi cura della pelle al cambio di stagione

Laboratorio condotto da Sabrina Guepin

14.30-16.30, sala delle feste

Pubblico: anziani (residenti CCIVS a partire da 56 anni)

Iscrizione obbligatoria

CCIVS / CARSAT / AASE 05 53 54 02 40

Espanol : Atelier socio-esthétique

Cuidar la piel con el cambio de estación

Taller dirigido por Sabrina Guepin

14.30-16.30 h, sala de fiestas

Público: personas mayores (residentes en el CCIVS a partir de 56 años)

Inscripción obligatoria

CCIVS / CARSAT / AASE 05 53 54 02 40

