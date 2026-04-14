Atelier soin canin et bain sonore Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt
Atelier soin canin et bain sonore Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt mercredi 24 juin 2026.
Saint-Didier-la-Forêt
Atelier soin canin et bain sonore
Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-15
Purification de l’aura, bain sonore et présence des chiens comme catalyseurs d’amour. Un soin énergétique profond pour libérer les émotions, ouvrir le cœur et retrouver paix et alignement intérieur.
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Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 contact@pensionlessapins.fr
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English :
Aura cleansing, sound bath and the presence of dogs as catalysts of love. A deep energetic treatment to release emotions, open the heart and regain inner peace and alignment.
L’événement Atelier soin canin et bain sonore Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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