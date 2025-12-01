Atelier soins beauté adulte

Au 8ème jour Dunières Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 19:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

19h30: atelier adulte soins beauté

25€.

Réservation obligatoire 04 63 75 00 32

Places limitées

.

Au 8ème jour Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 75 00 32

English :

7:30 pm: adult beauty care workshop

25?.

Reservations required: 04 63 75 00 32

Limited places

German :

19.30 Uhr: Workshop für Erwachsene: Schönheitspflege

25?.

Reservierung erforderlich: 04 63 75 00 32

Begrenzte Plätze

Italiano :

19.30: laboratorio di bellezza per adulti

25?.

Prenotazione obbligatoria: 04 63 75 00 32

Posti limitati

Espanol :

19.30 h: taller de belleza para adultos

25?.

Imprescindible reservar: 04 63 75 00 32

Plazas limitadas

L’événement Atelier soins beauté adulte Dunières a été mis à jour le 2025-11-18 par Haut Pays du Velay Tourisme