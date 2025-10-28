Atelier soins des poules Le Mesnil-Thomas

Atelier soins des poules Le Mesnil-Thomas mardi 28 octobre 2025.

Atelier soins des poules

8 Les Épineraises Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

2025-10-28

Perch’com et La Pondation de Félicie ont l’immense plaisir de vous faire part d’un Atelier soin des poules, spécial Halloween . Visite guidée des installations, découverte des poules, soin d base, goûter compris. Atelier à partir de 7 ans.

8 Les Épineraises Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 07 53 44 58

English :

Perch’com and La Pondation de Félicie are delighted to announce a Hen care workshop, Halloween special . Guided tour of the facilities, discovery of the hens, basic care, snack included. Workshop for children aged 7 and over.

German :

Perch’com und La Pondation de Félicie freuen sich sehr, Ihnen einen Workshop Hühnerpflege, speziell für Halloween anzukündigen. Geführte Besichtigung der Anlagen, Entdeckung der Hühner, Grundpflege, inkl. Snack. Workshop für Kinder ab 7 Jahren.

Italiano :

Perch’com e La Pondation de Félicie sono lieti di annunciare uno speciale workshop di Halloween sulla cura delle galline. Visita guidata delle strutture, scoperta delle galline, cure di base, merenda inclusa. Per bambini a partire dai 7 anni.

Espanol :

Perch’com y La Pondation de Félicie se complacen en anunciar un taller especial de Halloween sobre el cuidado de las gallinas. Visita guiada de las instalaciones, descubrimiento de las gallinas, cuidados básicos, merienda incluida. Para niños a partir de 7 años.

