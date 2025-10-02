ATELIER- Soirée DIY produits ménagers Rue des Lavandières Livré-la-Touche
ATELIER- Soirée DIY produits ménagers Rue des Lavandières Livré-la-Touche jeudi 2 octobre 2025.
ATELIER- Soirée DIY produits ménagers
Rue des Lavandières Le Touche @ Tout Livré-la-Touche Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 20:00:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Atelier DIY au Touche @ Tout !
Le jeudi 2 octobre le tiers lieu rural Le Touche @ Tout vous propose une soirée pour apprendre à créer vos produits ménagers !
Tarifs 12€ / 15€
Tarifs préférentiels pour les adhérents
Dans le cadre du Mois du Climat en Mayenne
Informations letoucheatout.tierslieurural@gmail.com 06 20 36 83 95 .
Rue des Lavandières Le Touche @ Tout Livré-la-Touche 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 20 36 83 95 letcoueatout.tierslieurural@gmail.com
English :
DIY workshop at Touche @ Tout!
German :
DIY-Workshop im Touche @ Tout!
Italiano :
Laboratorio di bricolage presso Touche @ Tout!
Espanol :
¡Taller de bricolaje en Touche @ Tout!
L’événement ATELIER- Soirée DIY produits ménagers Livré-la-Touche a été mis à jour le 2025-09-14 par SUD MAYENNE