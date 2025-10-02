ATELIER- Soirée DIY produits ménagers Rue des Lavandières Livré-la-Touche

ATELIER- Soirée DIY produits ménagers Rue des Lavandières Livré-la-Touche jeudi 2 octobre 2025.

ATELIER- Soirée DIY produits ménagers

Rue des Lavandières Le Touche @ Tout Livré-la-Touche Mayenne

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Atelier DIY au Touche @ Tout !

Le jeudi 2 octobre le tiers lieu rural Le Touche @ Tout vous propose une soirée pour apprendre à créer vos produits ménagers !

Tarifs 12€ / 15€

Tarifs préférentiels pour les adhérents

Dans le cadre du Mois du Climat en Mayenne

Informations letoucheatout.tierslieurural@gmail.com 06 20 36 83 95 .

Rue des Lavandières Le Touche @ Tout Livré-la-Touche 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 20 36 83 95 letcoueatout.tierslieurural@gmail.com

DIY workshop at Touche @ Tout!

DIY-Workshop im Touche @ Tout!

Laboratorio di bricolage presso Touche @ Tout!

¡Taller de bricolaje en Touche @ Tout!

