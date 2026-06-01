Atelier Soirée du Zapping, Résidence ALJT – Accès au logement des jeunes, Sucy-en-Brie
Atelier Soirée du Zapping, Résidence ALJT – Accès au logement des jeunes, Sucy-en-Brie mardi 9 juin 2026.
Atelier Soirée du Zapping Mardi 9 juin, 19h00 Résidence ALJT – Accès au logement des jeunes Val-de-Marne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T19:00:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T19:00:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00
Résidence ALJT – Accès au logement des jeunes 8 bis rue de Villeneuve, 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Le Petit Val Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solidarite-sida.org/ »}]
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