Atelier + Soirée West Coast Swing Chansons françaises La Fraterne Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 20:00 –

Gratuit : non Atelier 5 € / Soirée 5 € + Consommation de courtoisie Sans inscriptionPaiement en espèces de préférence, merci. Tout public

20h-21h : Atelier West Coast Swing Tous niveaux (vous prenez déjà des cours réguliers, ce n’est pas une initiation) 5€21h-1h : Soirée West Coast swing. 5 € + Consommation de courtoisie

La Fraterne Couëron 44220

06 44 75 99 61 http://nanteswest.free.fr/



