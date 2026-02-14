Atelier + Soirée West Coast Swing Chansons françaises, La Fraterne, Couëron

Atelier + Soirée West Coast Swing Chansons françaises Samedi 21 février, 20h00 La Fraterne Loire-Atlantique

Atelier 5 € / Soirée 5 € + Consommation de courtoisie

20h-21h : Atelier West Coast Swing Tous niveaux (vous prenez déjà des cours réguliers, ce n’est pas une initiation) 5€

21h-1h : Soirée West Coast swing. 5 € + Consommation de courtoisie

