Atelier Soleil d’osier- Françoise Defaux Congé-sur-Orne

Atelier Soleil d’osier- Françoise Defaux
31 Rue des Rosiers Congé-sur-Orne Sarthe
Tarif : 100 – 100 – 100 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-02 17:30:00
Date(s) :
2026-05-01
Venez découvrir la vannerie en confectionnant votre propre panier !
Tressage d’un panier rond ou asymétrique en osier brut
Atelier payant sur réservation au 06 95 19 68 41 .
31 Rue des Rosiers Congé-sur-Orne 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 95 19 68 41 defaux.fran@gmail.com
English :
Come and discover basketry by making your own basket!
