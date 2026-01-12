Atelier Soleil d’osier- Françoise Defaux

31 Rue des Rosiers Congé-sur-Orne Sarthe

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-02 17:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez découvrir la vannerie en confectionnant votre propre panier !

Tressage d’un panier rond ou asymétrique en osier brut

Atelier payant sur réservation au 06 95 19 68 41 .

31 Rue des Rosiers Congé-sur-Orne 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 95 19 68 41 defaux.fran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover basketry by making your own basket!

L’événement Atelier Soleil d’osier- Françoise Defaux Congé-sur-Orne a été mis à jour le 2026-01-12 par CDT72