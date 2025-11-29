ATELIER SOLIDARITE MISSION MADAGASCAR Entre-Vignes
Les membres d’alter solidarité vous offriront une épice bénéfique pour votre santé: antioxydante, anti-inflammatoire, antibactérienne… A l’issue de la présentation nous partagerons un moment de convivialité
Entre-Vignes 34400 Hérault Occitanie +33 6 47 78 39 78
English :
Members of alter solidarité will offer you a spice that is beneficial to your health: antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial… At the end of the presentation, we’ll share a moment of conviviality
German :
Die Mitglieder von alter solidarité bieten Ihnen ein Gewürz an, das Ihrer Gesundheit förderlich ist: antioxidativ, entzündungshemmend, antibakteriell… Im Anschluss an die Präsentation werden wir gemeinsam einen Moment der Geselligkeit verbringen
Italiano :
I membri di alter solidarité vi offriranno una spezia che fa bene alla salute: antiossidante, antinfiammatoria, antibatterica… Al termine della presentazione condivideremo un momento di convivialità
Espanol :
Los miembros de alter solidarité le ofrecerán una especia buena para la salud: antioxidante, antiinflamatoria, antibacteriana… Al final de la presentación compartiremos un momento de convivencia
