Autry-le-Châtel

Atelier SOMMEIL

3 Rue du Tonnerre Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-30

Atelier SOMMEIL

2h pour comprendre TON sommeil

Bien dormir ça s’apprend

Atelier en petit groupe animé par une sophrologue formée au sommeil par une psychologue TCCi ayant travailler en clinique du sommeil pendant plus de 10 ans.

Atelier SOMMEIL

Est-ce que tu as des difficultés pour t’endormir ?

Est-ce que tu te réveilles dans la nuit ?

Tu as l’impression d’avoir tout essayé pour arriver à dormir et tu commences à te dire que c’est comme ça ?

Si je te disais que dormir mal n’est pas une fatalité.

Je te propose un atelier de 2h dans mon cabinet en petit groupe (5 personnes maximum par atelier)

Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur le sommeil mais surtout sur TON sommeil.

Revoir les bases, faire le point sur ce qui est vrai, prouvé et sur les fausses croyances.

Ce sera aussi l’occasion de poser tes questions sur cette thématique car c’est parfois compliqué de savoir ce qui peut s’appliquer à soi.

Si tu as des questions en amont pour vérifier que cet atelier est fait pour toi, contacte moi.

Shaïna 30 .

3 Rue du Tonnerre Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 07 99 15

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English :

SLEEP Workshop

2 hours to understand YOUR sleep

Learn to sleep well

Small-group workshop led by a sophrologist trained in sleep by a TCCi psychologist who has worked in a sleep clinic for over 10 years.

L’événement Atelier SOMMEIL Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-19 par ADRT45