Atelier SOMMEIL Autry-le-Châtel
Atelier SOMMEIL Autry-le-Châtel jeudi 28 mai 2026.
Autry-le-Châtel
Atelier SOMMEIL
3 Rue du Tonnerre Autry-le-Châtel Loiret
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-28 2026-05-30
Atelier SOMMEIL
2h pour comprendre TON sommeil
Bien dormir ça s’apprend
Atelier en petit groupe animé par une sophrologue formée au sommeil par une psychologue TCCi ayant travailler en clinique du sommeil pendant plus de 10 ans.
Atelier SOMMEIL
Est-ce que tu as des difficultés pour t’endormir ?
Est-ce que tu te réveilles dans la nuit ?
Tu as l’impression d’avoir tout essayé pour arriver à dormir et tu commences à te dire que c’est comme ça ?
Si je te disais que dormir mal n’est pas une fatalité.
Je te propose un atelier de 2h dans mon cabinet en petit groupe (5 personnes maximum par atelier)
Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur le sommeil mais surtout sur TON sommeil.
Revoir les bases, faire le point sur ce qui est vrai, prouvé et sur les fausses croyances.
Ce sera aussi l’occasion de poser tes questions sur cette thématique car c’est parfois compliqué de savoir ce qui peut s’appliquer à soi.
Si tu as des questions en amont pour vérifier que cet atelier est fait pour toi, contacte moi.
Shaïna 30 .
3 Rue du Tonnerre Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 07 99 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
SLEEP Workshop
2 hours to understand YOUR sleep
Learn to sleep well
Small-group workshop led by a sophrologist trained in sleep by a TCCi psychologist who has worked in a sleep clinic for over 10 years.
L’événement Atelier SOMMEIL Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-19 par ADRT45