ATELIER Sommeil avec l’Asept Maison des Associations Sabres

Ouvert à tous à partir de 55 ans Gratuit

Il s’agit d’un cycle de 7 séances proposé par l’Asept (Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires) pour améliorer la qualité de ses nuits !

Des partages d’expérience, des conseils pratiques, des trucs et astuces pour votre quotidien.

– Comprendre le fonctionnement et les facteurs influençant le sommeil

– Recevoir des conseils pratiques

– Mettre en place des stratégies personnelles pour des nuits réparatrices.

Les jeudis 29 janvier, 5 et 26 février, 5, 12, 19 26 mars 2026 de 9h30 à 11h30.

Places limitées

Inscription et information au 06 33 07 33 62 ou par mail sabresacl@orange.fr .

Maison des Associations 176 rue Victor Hugo Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : ATELIER Sommeil avec l’Asept

Open to all aged 55 and over Free of charge

This is a cycle of 7 sessions offered by Asept (Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires) to improve the quality of your nights!

Experience sharing, practical advice, tips and tricks for your daily life.

