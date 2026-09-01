Atelier sommeil Lapanouse-de-Cernon
mercredi 23 septembre 2026 · Lapanouse-de-Cernon
Informations pratiques
Lapanouse-de-Cernon
Atelier sommeil
Lapanouse-de-Cernon Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-30 2026-11-04 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02
Retrouvez le plaisir de bien dormir
14h30-16h30, au foyer rural
Pour les + de 60 ans.
Attention places limitées, inscriptions obligatoire avant de 21/09
Proposé par le Point Info Seniors Larzac et Vallées. .
Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 04 05 pointinfoseniors@cc-larzacvallees.fr
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English :
Rediscover the joy of a good night’s sleep
L’événement Atelier sommeil Lapanouse-de-Cernon a été mis à jour le 2026-08-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)