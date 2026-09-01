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AGENDA · Lapanouse-de-Cernon

Atelier sommeil Lapanouse-de-Cernon

mercredi 23 septembre 2026 · Lapanouse-de-Cernon

Atelier sommeil Lapanouse-de-Cernon

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Ville
12230 Lapanouse-de-Cernon
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Lapanouse-de-Cernon

Atelier sommeil

Lapanouse-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-23 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-30 2026-11-04 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02

Retrouvez le plaisir de bien dormir
14h30-16h30, au foyer rural
Pour les + de 60 ans.
Attention places limitées, inscriptions obligatoire avant de 21/09
Proposé par le Point Info Seniors Larzac et Vallées.   .

Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 04 05  pointinfoseniors@cc-larzacvallees.fr

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English :

Rediscover the joy of a good night’s sleep

L’événement Atelier sommeil Lapanouse-de-Cernon a été mis à jour le 2026-08-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)