Informations pratiques

Lapanouse-de-Cernon

Atelier sommeil

Lapanouse-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-30 2026-11-04 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02

Retrouvez le plaisir de bien dormir

14h30-16h30, au foyer rural

Pour les + de 60 ans.

Attention places limitées, inscriptions obligatoire avant de 21/09

Proposé par le Point Info Seniors Larzac et Vallées. .

Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 04 05 pointinfoseniors@cc-larzacvallees.fr

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English :

Rediscover the joy of a good night’s sleep

L’événement Atelier sommeil Lapanouse-de-Cernon a été mis à jour le 2026-08-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)